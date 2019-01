Auf der Konferenz in Essen ging es aber auch um Aussteigerprogramme für Clan-Mitglieder. Vor allem junge Familienmitglieder und Frauen sollen damit angesprochen werden. Es sei wichtig, Hilfe für einen Ausstieg aus dem Milieu anzubieten, so der Essener Polizeipräsident Frank Richter.

Zehntausende Delikte erfasst