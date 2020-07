Diskussion über Clan-Beerdigung in Essen

Auf dem Friedhof am Hallo in Essen-Stoppenberg ist am Donnerstag (30.07.2020) der Vater eines hochrangigen Clan-Mitgliedes beigesetzt worden. Dafür reisten Trauergäste aus ganz Deutschland an - am Ende waren es fast 800.

Weder Abstand gehalten, noch Masken getragen

Wegen der Corona-Pandemie dürfen zurzeit eigentlich nur Beerdigungen mit 150 Teilnehmern stattfinden. Doch die Stadt Essen hat für die Clan-Beerdigung ein Auge zugedrückt. Die Angehörigen des Toten seien aktiv auf die Stadt zugegangen und hätten im Vorfeld versichert, dass man auf Abstandsregeln und Maskenpflicht achten werde, sagte eine Sprecherin der Stadt Essen.

Doch eingehalten wurde dieses Versprechen nicht. Am Grab standen die 800 Trauergäste dicht an dicht, nur wenige davon trugen Masken. Polizei und Ordnungsamt schritten allerdings nicht ein, um die äußerst ruhige Lage nicht zu gefährden, sagte eine Sprecherin. Die Verstöße gegen die Corona-Regeln hätten sich nach Ansicht der Mitarbeiter vor Ort im Rahmen gehalten.

Unter Bürgern in Essen und im Netz ist deswegen eine heiße Diskussion entbrannt. Viele Menschen sind erbost darüber, dass die Stadt trotz momentan wieder steigender Corona-Infektionen ein Auge für die teilweise kriminellen Trauergäste zugedrückt hat.

