Forschung in Bochum: Chemo ohne Nebenwirkungen

Weltweit steigt die Zahl der Krebsdiagnosen. Nach Angaben der Internationalen Agentur für Krebsforschung (LARC) erkrankt etwa jeder Fünfte im Leben daran. Häufig werden bei der Behandlung Chemotherapeutika eingesetzt.

Doch diese haben zwei Seiten: Auf der einen Seite bekämpfen sie gefährliche Tumore, auf der anderen Seite greifen sie gesunde Zellen an. In vielen Fällen kommen Metallkomplexe zum Einsatz, zum Beispiel Platin. Sie können Organe wie Niere, Leber oder das Gehirn schädigen.

Diese Nebenwirkungen will ein Bochumer Forscherteam künftig ausschließen.

Neue Perspektiven in der Krebstherapie

Johannes Karges leitet die Forschergruppe an der Fakultät Chemie und Biochemie der Ruhr-Universität Bochum. Der 31-Jährige hat federführend eine duale Methode entwickelt, die bei einer Chemotherapie das gesunde Gewebe verschont.

Forscher Johannes Karges

" Zum einen sorgen wir dafür, dass sich der Wirkstoff wirklich nur im Tumor anlagert. Zum anderen aktivieren wir den Wirkstoff durch einen Lichtimpuls, damit wir auch wirklich nur dort den therapeutischen Effekt erzielen" . Dabei setzt er Nanopartikel ein, die Metallverbindungen gezielt zum Tumor transportieren.

Erst durch Lichtbestrahlung werden die Wirkstoffe freigesetzt und zerstören das krankhafte Tumorgewebe. Bislang wurde die Behandlung an Mäusen getestet und funktioniert sehr gut. Klinische Studien werden zeigen, ob sie auch bei Menschen wirkt. Noch entwickeln die Bochumer Forscher in ihrem Labor auch selber Wirkstoffe und testen sie an Krebszellen.

Bochumer Forscher erhält hoch dotierten Preis

Für seine Forschung in der Krebsmedizin hat Johannes Karges den Life Sciences Bridge Award der Avantis Foundation erhalten, mit 100 000 Euro einer der höchst dotierten Nachwuchspreise Deutschlands.