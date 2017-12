Sicherheitsbedenken: Jüdisches Fest in Mülheim abgesagt

Das jüdische Chanukka-Fest in Mülheim wird in diesem Jahr nicht öffentlich gefeiert. Die Gemeinde sagt, sie hat Sicherheitsbedenken - wegen antisemitischer Proteste im In- und Ausland. Sie will das Fest jetzt in ihrer Synagoge feiern.

Fest in Synagoge verlegt

Das Fest wird nun in der Synagoge in Duisburg gefeiert

In den letzten Jahren kamen zu dem Lichterfest mitten in der Innenstadt hunderte Besucher, darunter auch viele nichtjüdische Gäste. Nun habe man starke Sicherheitsbedenken, so ein Sprecher der Gemeinde Duisburg-Mülheim-Oberhausen. Konkrete Hinweise auf eine Gefährdung gebe es zwar nicht. Im Fall der Fälle könne die Gemeinde die Sicherheit der Besucher aber nicht gewährleisten.