Betreiber und Feuerwehr mit unterschiedlichen Versionen

Kurz vor dem Unglück habe es seitens der Feuerwehr die Aussage gegeben, die Wetterlage sei sicher genug gewesen, so Holger Walterscheidt gegenüber dem WDR . Er ist der Betreiber des Veranstaltungsorts Seaside Beach in Essen, selber aber nicht der Veranstalter. Für diesen spreche er aber.

Bei dem Unwetter mussten sich rund 20.000 Fans in Sicherheit bringen.

Die Darstellung der Feuerwehr Essen ist dagegen, man habe dem Sanitätsdienst schon 20 Minuten vor dem Unglück mit auf den Weg gegeben, dass ein Unwetter im Anmarsch sei. Gleichzeitig betont sie aber auch, dass es für Verantwortliche in solchen Situation allgemein sehr schwer sei, die richtige Entscheidung zu treffen.

Späte Reaktion von Casper und Marteria

In Sachen richtiger Umgang mit dem Unglück standen auch die beiden Stars des Abends zeitweise in der Kritik. In den sozialen Medien zeigten sich viele enttäuscht, dass die Rapper Casper und Marteria auf Facebook und Co länger nicht reagierten und keine guten Wünschen den Verletzten gegenüber äußerten.

Das taten sie dann schließlich doch am Sonntagnachmittag: "Wir sind tief betroffen und wünschen allen Verletzten schnelle Genesung, wir denken an euch!" , so Marteria über Facebook.

