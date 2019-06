Cartoon-Ausstellung zum Klimawandel in Dortmund

Am Samstag (01.06.2019) startet in einem Pavillon am Dortmunder U eine neue Cartoon-Ausstellung. Unter dem Titel "Cartoons for Future" beschäftigt sie sich mit dem Klimawandel.

Greta Thunberg, Schülerstreiks, Angela Merkel, Müllberge, Staus, Wasserverschmutzung: Die Schau zeigt bis zum 18. August 100 Exponate aus dem In- und Ausland.