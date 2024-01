Drogenrazzia in Castrop-Rauxel: Cannabis-Plantage in Wohnhaus entdeckt

Nachbarn hatten sich über den auffälligen Marihuana-Geruch in dem Mehrfamilienhaus beschwert. Das rief die Polizei auf den Plan.

Nachdem ein entsprechender Durchsuchungsbeschluss für das Wohnhaus vorlag, mussten sich die Beamten am Samstag gewaltsam Zugang zu dem Gebäude in einem ruhigen Wohnviertel in Castrop-Rauxel verschaffen.

Cannabis-Plantage auf drei Etagen

Im gesamten Haus, auf drei Etagen verteilt, stellten die Ermittler Beweismittel sicher. In einer gemeinsamen Presseerklärung von Polizei und Staatsanwaltschaft ist die Rede von rund 400 Pflanzentöpfen mit offensichtlich abgeernteten Cannabis-Pflanzen und mehreren Säcken abgeernteter Pflanzenteile.

Außerdem stellte die Polizei entsprechendes Equipment zum Anbau und mehrere Kilo konsumfertiges Marihuana sicher.

Mehrere Tatverdächtige in U-Haft

Schon vor einigen Monaten hatten Zeugen die Polizei darüber informiert, dass in dem Wohnhaus möglicherweise illegale Geschäfte geführt werden. Die Ermittler hatten zum damaligen Zeitpunkt aber nicht genügend Hinweise für einen Durchsuchungsbefehl vorliegen.

Bei der Razzia an diesem Wochenende wurden nun fünf Männer, im Alter von 29 bis 45 Jahren, festgenommen. Sie sitzen in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern noch an, die Polizei sucht weitere Zeugen.