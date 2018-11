Staatsanwaltschaft fordert lebenslange Haft

Am Montag (19.11.2018) hatte die Staatsanwaltschaft für eine lebenslange Haft wegen versuchten Mordes plädiert. Ihrer Überzeugung nach hätte nur so der Plan von Sergej W. funktionieren können. Der Angeklagte wollte an der Börse mit einer Wette auf fallende BVB -Aktien Gewinn machen.