Warum hat der Angeklagte den Anschlag verübt?

Sergej W. soll aus Habgier gehandelt haben

Der Verteidiger von Sergej W. behauptet, dieser habe das „ perfekte Verbrechen “ verüben wollen. Er beschrieb den Angeklagten als eine zerrissene Persönlichkeit. Ein geringes Selbstbewusstsein auf der einen, ein starkes Geltungsbedürfnis auf der anderen Seite. Den möglichen Spekulationsgewinn durch einen fallenden Kurs der BVB-Aktie sieht er nicht als Hauptantrieb für die Tat. Für die Staatsanwaltschaft dagegen steht fest, dass Sergej W. aus Habgier den Tod von Menschen in Kauf genommen hat.

Wie ist Sergej W. vor Gericht aufgetreten?

Weitgehend emotionslos. Er vermittelte stets den Eindruck, als ginge ihn das Ganze nichts an. Wenn er sich äußerte, dann wortkarg und mit leiser Stimme. Sein Verteidiger warnte in seinem Schlussplädoyer davor, das als Desinteresse misszuverstehen. In seinem Innern brodele es. Die „ gezeigte Teilnahmslosigkeit ist nur eine Hülle “, sagte er. Sergej W. schäme sich für seine Tat, deswegen traue er sich auch kaum, den Menschen in die Augen zu schauen.

Was hat der Anschlag mit dem BVB gemacht?

Matthias Ginter kämpft mit den Tränen

Er hat vor allem den Spielern stark zugesetzt. Mehrere nahmen psychologische Hilfe in Anspruch. Bei der Zeugenaussage vor Gericht brachen einige in Tränen aus. Zum Beispiel Ex-BVB-Spieler Matthias Ginter. Er berichtete sogar, dass er nach dem Anschlag mit dem Gedanken gespielt habe, den Profifußball dranzugeben - weil ihm das Risiko zu hoch war, wieder zum Ziel eines Anschlags zu werden. Letztendlich habe er aber nicht aufhören wollen, das zu machen, was ihm Spaß macht, nämlich Fußball spielen.