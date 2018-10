Die in der Bombe verbauten Substanzen sollen wesentlich gefährlicher gewesen sein, als bisher angenommen. Die Splitter der Bombe, die der Angeklagte Sergej W. in Dortmund gezündet hatte, hätten 3000 km/h erreichen können. Das sei de facto nicht passiert, weil die Bombe nicht richtig explodiert sein soll. Sie sei nur verpufft, sagte der geladene Sprengstoff-Experte am Donnerstag (25.10.2018) im Landgericht Dortmund.

Sprengstoff-Experte: Stärker als Dynamit

Der Sachverständige sollte klären, wie gefährlich der benutzte Sprengstoff wirklich war. Seine Einschätzung: Stärker als Dynamit und nur unwesentlich schwächer als aktueller Militärsprengstoff.