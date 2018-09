Wichtiges Gutachten für Strafmaß

Der Gutachter betonte aber auch, dass man so einen Sprengsatz nicht richtig kontrollieren kann. Also man kann nicht genau festlegen, in welchem Winkel zum Beispiel die Metallstifte losschießen. Der Angeklagte behauptet, dass er die Bomben bewusst so gebaut hat, dass niemand getötet wird. Aufgabe des Gerichtes ist es, jetzt zu entscheiden, ob der Vorwurf des versuchten Mordes gegenüber dem Angeklagten noch Bestand hat. Das Urteil dürfte noch in diesem Jahr fallen, möglicherweise Anfang November.