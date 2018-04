Video starten, abbrechen mit Escape Prozess um BVB-Anschlag: Tuchel und Spieler sagen aus | WDR aktuell | 19.03.2018 | 02:15 Min. | Verfügbar bis 19.03.2019 | WDR

Auch Innenverteidiger Sokratis habe keinen Psychologen aufgesucht. Er sagte am Mittwoch (25.04.2018) als zweiter vor Gericht aus, mit Dolmetscherin. Der BVB -Spieler sagte, er denke noch sehr oft an den Anschlag. Vor allem, wenn die Mannschaft wieder zur Spielvorbereitung in dem Hotel sei, an dem sich das Attentat ereignete.

Sokratis: Böse Erinnerung