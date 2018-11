So harmonisch laufen Mitgliederversammlungen von Fußball-Bundesliga-Vereinen selten ab. Am Sonntag (25.11.2018) feierten die 1.119 anwesenden Mitglieder von Borussia Dortmund die Tabellenführung ihrer Mannschaft und den großen Vorsprung vor dem FC Bayern. Das Thema Schalke 04 kam nur am Rande vor. Auf die üblichen Spitzen gegen den Rivalen aus dem Revier wurde weitgehend verzichtet.

Null Schulden, Millionen auf dem Festgeldkonto

Genau wie über die sportlichen Erfolge freuten sich die Mitglieder über das finanzielle Ergebnis, das Vereinsboss Hans-Joachim "Aki" Watzke verkündete. Mit fast 540 Millionen Euro Umsatz gab es den höchsten Umsatz der Vereinsgeschichte. Der BVB hat keinen Euro Schulden, stattdessen nahezu 60 Millionen Euro auf einem Festgeldkonto.