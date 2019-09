19.09.19 Traumhochzeitstermin für BVB-Fans

30 Paare in Dortmund haben Donnerstag, den 19.09.19, als Hochzeitstermin gewählt. Der Grund: Der Fußballverein Borussia Dortmund wurde im Jahr 1909 gegründet. Fünf Paare geben sich sogar im Dortmunder Stadion das Ja-Wort. Sandra und Ralf Femmer sind auch dabei.

Rekord war am 9.9.99

Normalerweise heiraten an einem Donnerstag nur sechs bis zehn Paare. Das Standesamt geht davon aus, dass viele Paare auch in schwarz-gelb kommen. Also beispielsweise in einem schwarz-gelben Kleid oder in einem Anzug mit gelben Nadelstreifen. An den Rekord des Standesamtes kommt der Tag heute trotzdem nicht ran. Den hält der 9.9.99 mit 158 Hochzeiten.

Stand: 19.09.2019, 09:08