BVB stellt Geschäftszahlen vor

Drei Tage vor dem Start in die neue Saison stellt Bundesligist Borussia Dortmund am Dienstagmittag (13.08.2019) die vorläufigen Zahlen für das Geschäftsjahr 2018/2019 vor. Er ist der einzige börsennotierte Bundesliga-Fußballclub in Deutschland.

In der vergangenen Saison hatte der BVB einen Rekordumsatz von 536 Millionen Euro erzielt. Ein Grund dafür waren die hohen Ablösesummen für den Transfer von Ousmane Dembélé und Pierre-Emerick Aubameyang nach Spanien und England.

Rekordumsatz wohl nicht wiederholbar

So einen Transfer-Überschuss gibt es in diesem Jahr nicht. Sportlich lief es in der abgelaufenen Saison 2018/2019 mit dem Vize-Titel in der Bundesliga aber deutlich besser. Das bedeutet, dass Borussia mehr Geld aus Fernsehrechten bekommen hat.