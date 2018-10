Der Angriff

Das Bier mit den Freunden ist schnell getrunken. Marc Sander will jetzt durch eine Bahnunterführung nach Hause. Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma wollen ihn da aber nicht durchlassen, berichten Zeugen. Es soll zum Streit gekommen sein, möglicherweise beleidigen sich die Kontrahenten.

Auf diesem Weg in der Nähe des BVB-Stadions wurde Marc Sander angegriffen

Als Marc Sander eine andere Route nehmen will, sollen die Sicherheitsdienst-Mitarbeiter hinter ihm her gerannt sein. Einer von ihnen greift Marc Sander von hinten an, so schildern es Zeugen. Der BVB -Fan stürzt, landet auf dem Kopf und verletzt sich dabei lebensgefährlich.

Sechs Wochen im Koma

Durch die Wucht des Aufpralls wird der Kopf schwer verletzt, das Gehirn schwillt stark an. Sechs Wochen lang liegt der Elektriker im Koma, danach dauert es weitere Wochen, bis er ansprechbar ist.

Marc Sander und sein Vater Klaus Sander

Seitdem braucht Marc Sander ständig Betreuung. Ihm fehlt die komplette Erinnerung an die vergangenen fünfzehn Jahre, er sieht kaum noch was und seine Geruchs- und Geschmackssinne sind weg. Wahrscheinlich ist er ein Leben lang auf Hilfe angewiesen.

