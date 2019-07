Ein Busfahrer ist am Mülheimer Bahnhof am Mittwoch (03.07.2019) von einem Brüderpaar so schwer verletzt worden, dass er ins Krankenhaus musste. Die 12 und 15 Jahre alten Angreifer sollen den Mann beim Verlassen des Busses gegen den Kopf geschlagen und getreten haben.

Ein Sicherheitsdienst konnte die Brüder festhalten und der Polizei übergeben. Der 44-jährige Busfahrer ist mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht worden. Die Polizei prüft derzeit, ob sich Angreifer und Opfer bereits kannten und der Tat ein vorheriger Streit zugrunde liegt.