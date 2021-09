Die Bundestagswahl im westlichen Ruhrgebiet

Keine Chance doch noch zu wählen

Wie viele Personen aus diesem Grund nicht wählen konnten, ist noch völlig unklar. Einige waren am Wahlsonntag trotzdem in die Wahllokale gekommen, um zu wählen. Doch allein der Personalausweis reichte nicht aus. Denn sie waren bei der Stadt als Briefwähler belistet und mussten wieder nach Hause gehen, ohne ihre Wahl abzugeben. Auch in Witten wurde die Briefwahl laut der Stadt in Rekordhöhe beantragt - die genaue Anzahl wird derzeit noch ausgezählt. Die Wahlbeteiligung lag gegen 18 Uhr in vielen Städten der Region bei über 60 Prozent. In Gelsenkirchen etwa bei 67, in Essen bei 68 Prozent.