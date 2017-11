Mutmaßlicher Juwelier-Einbrecher am Dortmunder Flughafen gefasst

Polizeibeamte der Bundespolizei konnten am Montagmittag (27.11.2017) einen mit Europäischem Haftbefehl gesuchten Serben am Dortmunder Flughafen festnehmen.

Einreise aus Serbien

Der 37-jährige Mann versuchte aus Serbien einzureisen. Bei Kontrollen am Flughafen in Dortmund fiel den Beamten der Bundespolizei allerdings auf, dass gegen den Serben ein Europäischer Haftbefehl vorlag. Noch an der Kontrollbox des Flughafens wurden dem Mann, der keinen Widerstand leistete, Handschellen angelegt. Nach seiner Festnahme wurde er zur Wache gebracht und später dem Arnsberger Amtsgericht überstellt.

Vorwurf des Einbruchs in Juweliergeschäft

Im April dieses Jahres soll der 37-Jährige in ein Juweliergeschäft im Arnsberger Stadtteil Neheim eingebrochen sein und Schmuck und Uhren in einem Wert von circa 150.000 Euro erbeutet haben. Umfangreiche Ermittlungen führten nun zur Überführung des 37-jährigen Mannes am Flughafen.

Stand: 28.11.2017, 14:55