Gas-Turbine in Mülheim: Kanzler Scholz kommt zur Besichtigung

Zwar gab es schon damals Zweifel an der russischen Begründung mit der Turbine. Doch um Russland keinen weiteren Vorwand zu liefern, wurde die Maschine entgegen der Sanktionen wieder von Kanada nach Deutschland gebracht, um sie in einem weiteren Schritt nach Russland zu transportieren. Das ist bislang nicht passiert. Stattdessen lagert die Turbine nun in Mülheim an der Ruhr.

Habeck spricht von " Farce "

Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck

Gazprom wirft Siemens Energy vor, nicht die nötigen Dokumente und Informationen zur Reparatur der Maschine übermittelt zu haben. Siemens Energy weist die Vorwürfe von Gazprom aber zurück. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) spricht bereits von einer " Farce ". Alle Papiere lägen vor, er habe sie selber in der Hand gehabt, sagte er kürzlich. Russland weigere sich aber, die Turbine ins eigene Land zu holen. " Sie lügen einem ins Gesich t", sagte Habeck.

Am Montag hatte die Bundesregierung noch einmal bekräftigt, dass die Turbine zur Verfügung stehe. Siemens könne die Turbine jederzeit nach Russland liefern und zum Einsatz bringen, was aber aus politischen Gründen in Russland nicht gehe, sagte Regierungssprecher Wolfgang Büchner.