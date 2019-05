Er will die Erfahrung machen, wie schwer der berufliche Alltag von Susanne Holtkotte aus Bochum ist. Die hatte sich in der Sendung über eine mangelnde Wertschätzung ihres Jobs beklagt und die Einführung der Grundrente gefordert.

Termin kurz vor Europawahl

Zu Beginn seiner Schicht am Morgen hat der Minister sich die genauen Arbeitsabläufe erklären lassen - in weißer Krankenhauskleidung und begleitet von Kamerateams und Journalisten. Heils Auftritt dauert nur einigen Stunden - entgegen der Aussage in "Hart aber fair", er bliebe einen kompletten Tag - und ist äußerst medienwirksam. Kurz vor der Europawahl dürfte er zumindest aus SPD-Sicht gut in den Zeitplan passen.