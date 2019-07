In Gelsenkirchen-Ückendorf gibt es am Wochenende zum ersten Mal ein Kulturfestival von freien Künstlern. Das dauert ab Samstag (13.07.2019), 11 Uhr, genau 24 Stunden. Für die Stadt ist das ein bedeutender Wendepunkt im jahrelangen Kampf gegen Clankriminalität und vermüllte Problemhäuser.

Die Stadt arbeitet in Ückendorf seit Jahren daran, das Problemviertel rund um die Bochumerstraße aufzuwerten. Sie hat heruntergekommene Immobilien gekauft und Lokale geschlossen, in denen mit Drogen gehandelt wurde. Die neuen Wohnungen und Läden werden günstig an Studenten und Künstler vermietet, die auch die Entwicklung im Stadtteil unterstützen.