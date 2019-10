Bündnis fordert Verbot von Neonazi-Demos in Dortmund

Zum ersten Mal fordern fast 20 Organisationen und Vereine in Dortmund gemeinsam ein Verbot der wöchentlichen rechtsextremen Demonstrationen von Neonazis. Sie empfinden es als unerträglich, dass nach den Morden und dem Angriff auf die Synagoge in Halle am Montagabend (14.10.2019) Rechtsextreme mit antisemitischen Parolen durch die Nordstadt ziehen wollen.

Aufruf zu Protesten

Seit Ende September gibt es montags diese Demos und ein komplettes Verbot ist eher unwahrscheinlich. In den vergangenen Jahren sind Versuche der Dortmunder Polizei, angemeldete Neonazi-Demos verbieten zu lassen, vor Gericht gescheitert. Deshalb rufen die Gruppen auch auf, an drei Stellen am Montagabend gegen Neonazis und ihren Antisemitismus zu protestieren.

Mitglieder fast aller Ratsfraktionen, Gewerkschaften und Kirchen und das antifaschistische Bündnis Blockado werden dabei sein. Blockado hatte mit den Protesten schon vor drei Wochen begonnen.

Dortmunder Polizei begrüßt friedlichen Gegenprotest

Die Dortmunder Polizei hat auf den angekündigten Protest gegen Neonazis schon reagiert und begrüßt ausdrücklich jede friedliche Form des Gegenprotestes.