Problembrücke in Waltrop soll im September fertig sein

Seit fast zwei Jahren warten die Menschen in Waltrop auf die Fertigstellung einer neuen Brücke über den Dortmund-Ems-Kanal. Nach Angaben des Duisburger Schifffahrtsamtes könnte sich demnächst etwas tun.

Auf einer Bürgerversammlung kündigte das Amt am Mittwoch (29.05.2019) an, im September könnten wieder Autos über die Brücke am Schiffshebewerk Henrichenburg fahren. Ansonsten werde der Baufirma gekündigt. Zudem werde eine provisorische Brücke für Fußgänger gebaut.