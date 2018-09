130 marode Brücken im Revier

Auch Eisenbahnbrücken betroffen

Dauerbaustelle: Das Kreuz Kaiserberg in Duisburg

Beispielsweise auf der A 40: Am Kreuz Kaiserberg müssen mehrere Brücken saniert werden. Teilweise geschieht das auch schon. Auch eine Brücke an der A 2 auf Gelsenkirchener Stadtgebiet muss in den nächsten Jahren neu gebaut werden. Die Baumaßnahmen im Revier werden Jahrzehnte dauern.

Nicht nur Autobahnbrücken, sondern auch manche Eisenbahnbrücken sind betroffen. Der Grund für den schlechten Zustand ist der stark zunehmende Verkehr. Außerdem wurde Jahrzehnte zu wenig investiert, sagen Verkehrsexperten.

