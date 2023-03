Brisantes Fußballwochenende im Revier

Zuerst spielt der BVB am Samstag (11.03.2023) in der Bundesliga auf Schalke. Und da hatten BVB-Hooligans ja vor zwei Wochen schon Schalke-Anhänger bei einem Fantreffpunkt angegriffen. Das andere Risikospiel steigt am Sonntag (12.03.2023) in Dortmund: da spielt Dynamo Dresden gegen den BVB 2 in der 3. Liga. Und die Dresdener Fans kündigen eine "Invasion" an. Etwa 7.000 bis 8.000 Fans werden erwartet.

Beim letzten Besuch der Dresdener Fußball-Fans in Dortmund im Jahr 2011 haben Dynamo-Anhänger massiv randaliert und Pyrotechnik gezündet. Ein Sachschaden in sechsstelliger Höhe. Deswegen machen solche martialischen Ankündigungen mit Begriffen wie "Invasion" misstrauisch. Und auch der Verein bewirbt die Aktion „Alle nach Dortmund!“ auf seiner Internetseite.

Dynamo Dresden-Geschäftsführer gibt sich gelassen

Der Begriff Invasion sei sicher nicht zeitgemäß, sagt uns der Geschäftsführer von Dynamo Dresden, Jürgen Wehlend, am Telefon. Mit Randale habe das aber nichts zu tun: "Ich glaube, dass einfach viele Dynamo-Fans ihre Mannschaft im größten Stadion Deutschlands unterstützen wollen. Niemand hat ein Interesse daran, dass es zu Ausschreitungen kommt. Ich glaube auch nicht, dass es zu Auseinandersetzungen zwischen Dortmunder und Dresdener Fans kommt. Morgen haben wir noch eine Sicherheitsberatung mit der Polizei und dem BVB" .

Revierderby auf Schalke am Samstag

Die gelbe Wand im Dortmunder Stadion war vom Rauch der Pyrotechnik verhüllt.

Schon einen Tag davor findet das erste brisante Spiel im Gelsenkirchener Stadion statt. Da gastiert am Samstag die erste Mannschaft des BVB zum Revierderby. Die Feindschaft zwischen Teilen der Dortmunder und Schalker Fanszenen ist groß. In beiden Vereinen sind die Hooligan-Szenen wieder gewachsen. Erst vor zwei Wochen hat es einen brutalen Angriff Dortmunder Fußball-Schläger auf Schalke-Anhänger gegeben. Die Polizei in Gelsenkirchen beunruhigt das vor dem Derby aber nicht.

Polizei sieht sich gut vorbereitet

Polizeisprecher Stephan Knipp sieht dem Derbyeinsatz gelassen entgegen: "Sorgen haben wir keine. Sie können sich gewiss sein, dass wir uns sehr gut aufgestellt haben, dass wir für die Sicherheit sorgen werden, im Stadion, aber auch im ganzen Stadtgebiet. Und dass wir gegen Gewalttäter entsprechend auch konsequent vorgehen werden" .

