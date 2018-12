Brieftaubenzucht wird kein nationales Kulturerbe

Der Rheinische Karneval und die Flussfischerei an der Sieg-Mündung sind schon drin - nun sollte das besonders im Ruhrgebiet beheimatete Brieftaubenwesen folgen. Die Neuaufnahmen in das bundesweite Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes wurden am Dienstag (11.12.2018) in Bonn bekannt.

Doch die deutsche Unesco -Kommission nahm das Brieftaubenwesen nach WDR -Informationen nicht in das Verzeichnis des Immateriellen Kulturerbes auf.