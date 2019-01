Brieftauben-Ausstellung in Dortmund gestartet

Delegation aus China kommt

Der Veranstalter, der Verband Deutscher Brieftaubenzüchter, erwartet unter anderem auch den Präsidenten des chinesischen Brieftauben-Verbandes und einige chinesische Besucher. In China hat sich der Brieftaubensport in den letzten Jahren zu einem beliebten und lukrativen Hobby für Wohlhabende entwickelt. Denn bei Wettbewerben gibt es hohe Preisgelder zu gewinnen.



" Der Stellenwert der Brieftaube ist in China ähnlich hoch, wie bei uns in den Sechzigerjahren," sagt Richard Groß, der Präsident des Verbands Deutscher Brieftaubenzüchter.

Bekanntgabe der Teilnehmer für die Brieftaubenolympiade

Im internationalen Taubendorf und bei Auktionen können Besucher Brieftauben kaufen oder ersteigern. Besonders spannend für deutsche Züchter: Auf der Ausstellung werden die Brieftauben vorgestellt, die Ende Januar für Deutschland bei der Brieftaubenolympiade in Polen an den Start gehen.

Stand: 05.01.2019, 08:00