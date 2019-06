Gestartet war die Auktion in Wiesbaden, an der sich zwei Bieter im Saal und zwei weitere Bieter am Telefon beteiligten, mit einem Einstiegsgebot von 800.000 Euro. Den Zuschlag habe schließlich einer der Bieter aus dem Saal bekommen, der aber anonym bleiben wolle, sagte der Auktionshaus-Geschäftsführer Karl Louis.

Gesamte Sammlung wird bei 30 Auktionen weltweit versteigert

Der frühere Tengelmann-Chef Haub war im März 2018 im Alter von 85 Jahren gestorben. Der Milliardär hatte das Unternehmen mit Sitz in Mülheim an der Ruhr mehr als 30 Jahre geführt und Tengelmann zu einem international tätigen Warenhandelskonzern ausgebaut.

Sein Sohn Karl-Erivan Haub hatte Ende der 90er-Jahre die Tengelmann-Führung von seinem Vater übernommen. Im April 2018 war der Extremsportler zu einer Skitour in den Schweizer Alpen aufgebrochen und nicht mehr zurückgekehrt.