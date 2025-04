Am frühen Morgen passierte einem Mitarbeiter der Stadt Hamm ein Missgeschick. Er warf versehentlich einen alten Briefbeschwerer von der Fensterbank. Der ging dabei kaputt, Quecksilber-Kügelchen rollten heraus. Der Stadt-Mitarbeiter verließ umgehend das Büro und verständigte die Feuerwehr. Wenn Quecksilber verdampft, ist das giftig.

Die Feuerwehr rückte daraufhin mit mehreren Wagen und 30 Einsatzkräften an. Feuerwehrleute in weißen Schutzanzügen sammelten die auf dem Büroboden verteilten Quecksilber-Kügelchen ein und transportierten sie in einem Gefäß ab. Weil nicht klar war, ob sie alle Kugeln gefunden hat, hat die Feuerwehr deshalb das Büro versiegelt.

Genauere Suche nach dem Quecksilber nach Ostern

Nach Ostern soll eine Spezial-Firma untersuchen, ob sich im Teppichboden des Büros weitere Quecksilber-Kugeln verstecken. So lange kann das Büro im Technischen Rathaus in der Gustav-Heinemann-Straße in Hamm nicht genutzt werden. Andere Räume in dem Gebäude sind nicht betroffen.

Ob es sich bei dem Briefbeschwerer um einen privaten Gegenstand des Mitarbeiters handelt und er mit Konsequenzen rechnen muss, ist noch unklar.

Über dieses Thema berichten wir am 17.04.2025 auch im Radio: WDR 2 Ruhrgebiet, 16.30 Uhr.

Quellen: