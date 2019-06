Auf der A2 in Höhe Henrichenburg ist am Montagvormittag (24.06.2019) ein Reisebus in Brand geraten. Die Autobahn ist wegen der Löscharbeiten schon seit Stunden in Richtung Hannover gesperrt. Es kommt zu einem erheblichen Rückstau.

Niemand verletzt

Die gute Nachricht: Es wurde niemand verletzt: 65 Kinder aus Herten konnten den Bus noch rechtzeitig verlassen.

Weil es eine starke Rauchentwicklung gab, wurden Anwohner und Autofahrer gebeten, die Fenster geschlossen zu halten.

Feuerwehr versorgt Autofahrer im Stau

Wegen der Hitze hat die Feuerwehr Helfer in den Stau auf der A2 geschickt. Sie versorgen die Autofahrer mit Getränken und helfen ihnen bei Kreislaufproblemen.

Warum der Bus gebrannt hat, ist noch unklar. Das untersucht jetzt die Polizei in Recklinghausen.