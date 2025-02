Am Abend des 9. Oktobers 2024 wurden die Einsatzkräfte zum ersten Mal in die Straße im Essener Stadtteil Bochold gerufen. Damals entstand durch ein Feuer in einem Kellerabteil ein erheblicher Gebäudeschaden, so die Polizei. Der erste von drei Kellerbränden in den nächsten vier Monaten.

Weitere Brände in den nächsten Monaten

Knapp vier Monate später dann der nächste Einsatz für die Feuerwehr. Und wieder traf es einen Teil des Kellers im Mitzmannweg. Nur eine Hausnummer weiter. Neben Schäden am Haus wurden mehrere Bewohner und ein Feuerwehrmann durch Rauchgase leicht verletzt.

Wieder zwei Wochen später, am 15. Januar, dann der bisher letzte Brand in der direkten Nachbarschaft. Auch hier brannte der Keller und es gab Schäden am Gebäude.

Polizei sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei geht im Moment davon aus, dass ein Zusammenhang zwischen den Vorfällen bestehen könnte. Bei allen drei Bränden fanden Brandermittler der Kriminalpolizei Hinweise auf Brandstiftung. Deshalb sucht sie jetzt Zeugen, die Hinweise zu den Feuern geben können.

