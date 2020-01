Festnahme nach Autobrandserie im Duisburger Norden

Duisburger Polizisten haben am frühen Sonntagmorgen (19.01.2020) einen 59-jährigen Mann festgenommen, der kurz vorher ein Auto in Brand steckte und dies später auch zugab. Allerdings bestritt er andere Brände gelegt zu haben. Das teilte die Polizei am Montag (20.01.2020) mit.

Zivile Beamte hatten beobachtet, wie sich der Mann vom Tatort in Duisburg-Walsum entfernte. Die Polizisten verfolgten ihn und nahmen ihn fest. Bei dem Mann wurden Grillanzünder und mehrere Feuerzeuge gefunden. In der Vernehmung gab er dann zu, einen roten Ford in Brand gesteckt zu haben. Wegen der örtlichen Nähe der Tatorte halten ihn die Ermittler nun auch für dringend verdächtig für weitere Auto-Brände im Duisburger Norden verantwortlich zu sein.