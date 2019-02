Wegen gravierender Brandschutzmängel hat die Stadt Lünen am Donnerstagabend (28. Februar 2019) kurzfristig ein Wohngebäude an der Diesterwegstraße im Stadtteil Brambauer evakuiert. In dem Haus sind rund 30 Menschen gemeldet.

Mängel bei Kontrolle am Donnerstagmittag entdeckt

Den Bewohnern werde auf Wunsch Betreuung angeboten, heißt es von der Stadt Lünen. Wer nicht bei Verwandten oder Freunden unterkommen kann, dem biete die Stadt Lünen eine alternative Unterkunft in der Nähe an.

Bei einer Kontrolle am Donnerstagmittag waren die Mängel aufgefallen, die als so gravierend beurteilt wurden, dass zur Sicherheit der Bewohner die Evakuierung eingeleitet wurde. Der Eigentümer des Hauses ist über die Räumung informiert.