Hamm: 45 Jahre alter Brandschutzmangel wird für Bewohner teuer

Daniela Nehm und ihre Nachbarin Rosetta Greth blicken auf die Einfahrt zu ihrer Tiefgarage an der Marker Allee in Hamm. Sie sind bestürzt, fühlen sich hilflos. Jede von ihnen zahlt aktuell 1.000 Euro pro Monat für eine Brandwache, die in ihrem Wohnkomplex eingesetzt werden musste.

Rettungsweg müsste durch Tiefgarage führen

Die Tiefgarageneinfahrt ist zu niedrig

Am Schild vor der Tiefgarage steht: "Höhe 2 Meter" . Ein Feuerwehrfahrzeug mit Drehleiter passt da schon auf dem ersten Blick nicht durch. Vor 45 Jahren wurde diese Tiefgarageneinfahrt zusammen mit vier Wohnblöcken gebaut. Am vergangenen Donnerstag fiel dann bei einer Brandschau das Problem auf: Eine Rettungszufahrt zu den hinteren Gebäudeteilen fehlt, so die Feststellung der Feuerwehr. Konsequenz: Sofortiges Handeln ist nötig. Binnen 24 Stunden. Sonst müssten die über 60 Wohnungen zwangsgeräumt werden.

Anwohner verzweifelt

" Wir wissen alle nicht, wie es weiter geht, was wir tun und wie wir das weiter bezahlen können ", sagt Daniela Nehm. Die Altenpflegerin hat mit ihrem Mann vor 26 Jahren eine Wohnung in dem Komplex im Stadtteil Uentrop gekauft. "Dass hier eine Rettungszufahrt fehlt, darüber haben wir damals gar nicht nachgedacht" , sagt sie.

Seit ein paar Tagen beschäftigt sie nichts anderes mehr. Auch Nachbarin Rosetta Greth sagt, sie könne nicht mehr schlafen.

Brandwache aus eigener Tasche

Die Bewohnerinnen Daniela Nehm und Rosetta Greth

An ihrer Haustür steht ein junger Mann. Er ist einer von drei Mitarbeitern einer Sicherheitsfirma, die die Brandwache ausführt. Rund um die Uhr. Rund 60.000 Euro pro Monat werden für die Bewachung des Wohnkomplexes fällig. Zahlen müssen das alle Wohnungseigentümer gemeinsam.

Mängel fallen 45 Jahre lang nicht auf

Die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma sind rund um die Uhr da

Warum die Brandschutzmängel erst 45 Jahre nach dem Bau und der Abnahme der Häuser aufgefallen sind, kann die Stadt Hanm nicht erklären. Fakt ist: Bei einer Routine-Brandschau der Feuerwehr in der vergangenen Woche fiel auf, dass eine zweite Rettungszufahrt fehlt. Würde es in dem Komplex brennen, könnten die Feuerwehrfahrzeuge die hinteren Wohnungen nicht erreichen.

Stadt und Feuerwehr Hamm äußern sich am Dienstag nicht weiter zu der Angelegenheit.

Lösung noch nicht in Sicht

Welche bauordnungsrechtlichen Lösungen es nun für die Hauseigentümer gibt, wissen diese noch nicht.