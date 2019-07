In einer verlassenen Turnhalle in Essen hat es zum zweiten Mal innerhalb weniger Tage gebrannt. Nachdem es vor wenigen Tagen bereits einen kleineren Brand in dem Gebäude gegeben hatte, brach dort am Freitag (12.07.2019) erneut ein Feuer in der etwa 500 Quadratmeter großen Turnhalle aus und griff auch auf einen Anbau über.

Schwieriges Gelände

Nach Angaben der Feuerwehr vom Samstag (13.07.2019) dauerten die Arbeiten bis in die Morgenstunden an. Zuvor hatte das Technische Hilfswerk geholfen, Zugänge durch das verwilderte Gelände zu schaffen. Insgesamt seien somit 140 Kräfte an dem Einsatz beteiligt gewesen.