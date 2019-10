Brand in syrischem Geschäft in Hagen

Unbekannte hatten in der Nacht zu Sonntag (13.10.2019) in dem Geschäft eine Scheibe eingeschlagen, an mindestens zwei Stellen enstand ein Feuer. Deswegen hatte die Polizei zunächst einen Anschlag für möglich gehalten und den Hagener Staatsschutz eingeschaltet.

Keine Verletzten

Brandanschlag syrisches Geschäft in Hagen

Inzwischen steht fest, dass aus der Ladenkasse Geld gestohlen wurde. Ein Anschlag ist damit praktisch ausgeschlossen. Anwohner aus den Wohnungen über dem Geschäft konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Rund 40 Feuerwehrleute verhinderten, dass die Flammen auf weitere Gebäude übergriffen.

Stand: 13.10.2019, 12:40