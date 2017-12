Großbrand: 300 Autowracks in Flammen

Größter Brandeinsatz des Jahres

Die Flammen schlugen bis zu 15 Meter hoch

Zeitweise brannte nach Polizeiangaben es auf einer Fläche von etwa 750 Quadratmetern. Die Nachlöscharbeiten dauerten am Samstagmorgen (16.12.2017) noch an. " Das war der größte Einsatz, den wir 2017 hatten ", so Schell. Zur Stärkung der Einsatzkräfte habe ein Gastronom warme Verpflegung bereit gestellt.

Brandursache noch unklar

Die genaue Anzahl der ausgebrannten Fahrzeugwracks war zunächst unklar. Am Morgen war von bis zu 1.000 Fahrzeugen die Rede, am Mittag schätze die Polizei die Zahl dann auf 200 bis 300 Stück. Die Zahl könne man schwer ermitteln, da sie Autos teilweise gepresst waren. Nach Einschätzung des Betreibers liegt der Gesamtschaden im hohen sechsstelligen Bereich. Zur Brandursache kann die Polizei noch nichts sagen.

Keine Gefahr für Anwohner

Anwohner waren durch den Brand nicht gefährdet. Der Schrottplatz liegt erhöht in einem Waldgebiet. Die Rauchwolke sei in der Nacht ganz gerade nach oben abgezogen, so der Feuerwehrsprecher.

Stand: 16.12.2017, 12:17