Dramatischen Szene haben sich in der Nacht auf Montag (01.04.2019) in einer Mutter-Kind-Einrichtung in Unna-Königsborn abgespielt. Bei einem Feuer in einem Zimmer ist ein sechsjähriges Kind gestorben. Die 39-jährige Mutter hat schwere Brandverletzungen erlitten. Sie schwebt in Lebensgefahr.

Die Feuerwehr konnte Mutter und Tochter zunächst aus dem Haus retten. Auf der Straße wurde noch versucht, beide wiederzubeleben. Das Kind hat trotz aller Bemühungen der Retter nicht überlebt.