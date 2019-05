Staatsschutz ermittelt nach Brand vor Hagener Moschee

In einem Hagener Mehrfamilienhaus, in dem sich auch eine Moschee befindet, ist am Samstag (25.05.2019) ein Feuer ausgebrochen. Verletzt wurde nach Informationen der Polizei niemand. Aufgrund der Nähe zur Moschee hat der Hagener Staatsschutz den Fall jetzt übernommen.

Nach bisherigen Ermittlungen ging gegen 9.45 Uhr ein unbekannter Mann, der zwei Hunde an einer Leine mit sich führte, in einen Durchgang zwischen den Häusern. Dort habe er sich kurz aufgehalten und sei dann wieder gegangen. Wenig später brannte nach Polizeiangaben eine Altpapiertonne am Ende des Durchganges.

Türen und Decken aufgestemmt

In diesem Durchgang entzündete sich das Feuer

Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Die angrenzende Moschee wurde durch das Feuer nicht beschädigt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr mussten in dem Gotteshaus jedoch Türen und einige Decken aufstemmen, um Glutnester auszuschließen.

Mutmaßliche Brandstiftung

Der Gesamtschaden wird auf zirka 20.000 Euro geschätzt. Ob es sich bei der mutmaßlichen Brandstiftung um Fahrlässigkeit oder um Vorsatz handelte, ist aktuell Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise - insbesondere zu dem unbekannten Mann mit den zwei Hunden - geben können.

Stand: 25.05.2019, 14:20