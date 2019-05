Bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Holzwickede sind am späten Samstagabend (18.05.2019) drei Menschen verletzt worden. Darunter ein zwei- und ein fünfjähriges Kind.

Nachbar versuchte die Kinder zu retten

Nach ersten Ermittlungen der Staatsanwaltschaft soll eine 26-jährige Frau das Feuer gelegt und ihre Wohnung im dritten Stock verlassen haben, in der sich die Kinder befanden. Ein Nachbar hat daraufhin vergeblich versucht, die Tür aufzubrechen. Er verletzte sich schwer.

Mutter vorläufig festgenommen

Schließlich gelangten Feuerwehrleute in die Wohnung und befreiten die Kinder. Laut Staatsanwaltschaft schwebten die Kinder zwischenzeitlich in Lebensgefahr. Neben den Opfern wurden auch die Retter anschließend psychologisch betreut. Ein Brandsachverständiger soll nun die genauen Umstände des Feuers klären.

Bei der Frau handelt es sich um die Mutter der Kinder. Sie wurde vorläufig festgenommen, wie die Polizei am Sonntag (19.05.2019) mitteilte. Eine Mordkommission ermittelt.

Stand: 19.05.2019, 12:38