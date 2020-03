Viele Schweine bei Stallbrand in Herne verendet

Bei einem Feuer in einem Schweinestall sind am am Mittwoch (18.03.2020) auf der Stadtgrenze zwischen Herne und Bochum viele Tiere gestorben. Laut Aussage des Landwirts befanden sich 2.500 Ferkel in dem brennenden Stall. Augenzeugen berichteten von einem lauten Knall, bevor das Feuer ausbrach.

Zwei Verletzte, einer davon schwer

Ein Mitarbeiter des Betriebs wurde schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden, wie ein Sprecher der Stadt berichtete. Zudem wurde ein verletzter Feuerwehrmann mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren.

Brandursache noch unklar

Die Feuerwehr ist noch vor Ort, um die Glutnester zu löschen. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Brand kommen konnte, wegen dem Teile des Stalls einstürzten.

Die Brandermittler können sich den abgebrannten Stall aber erst ansehen, wenn die Feuerwehr ihre Arbeit beendet hat.

Stand: 18.03.2020, 19:00