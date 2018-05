Brand im Dortmunder Hansa Theater

Das Hansa Theater in Dortmund-Hörde hat am Dienstagnachmittag (01.05.2018) gebrannt. Verletzt wurde niemand. Wegen des Feiertages war niemand im Gebäude. Aber in dem Saal kann vorerst nicht mehr gespielt werden.

Als die Feuerwehr eintraf, war das Theater schon so verraucht, dass die rund 60 Einsatzkräfte Schwierigkeiten hatten, überhaupt den Brandherd zu finden.

"Ich habe erstmal geweint."

Als Mitinhaber Rudi Strothmüller das brennende Theater sah, wurde er von Gefühlen überwältig: "Ich habe erstmal geweint, weil es ganz schrecklich aussieht," sagte Strothmüller. "Es ist alles fast verbrannt, alles verußt bis in die Garderoben rein. Unsere Bühnengarderobe ist total hin. Und die Technik auch. Es ist schon ein enormer Schaden."

Die Brandursache ist noch unklar. Das Hansa-Theater ist in ein Stadtteilprojekt eingebettet. Das Gebäude gehört der Stadt Dortmund.

Stand: 02.05.2018, 06:47