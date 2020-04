Brand in Herten: Anwohner sollen Türen und Fenster schließen

In einem Müll-Verwertungsbetrieb in Herten (Kreis Recklinghausen) ist am Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. In einer Halle waren aus bislang ungeklärter Ursache offenbar mehrere Ballen Abfall in Brand geraten. Über Verletzte war zunächst nichts bekannt. Auch die Schadenshöhe ist derzeit unkar.

Auf dem Gelände, das in einem Industriegebiet liegt, kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Anwohner wurden gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort.

Stand: 16.04.2020, 21:01