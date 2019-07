In einem Essener Gewerbegebiet ist am frühen Sonntagmorgen (07.07.2019) ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der Essener Feuerwehr dauert der Einsatz im Stadtteil Bergeborbeck noch an. Der Brand entstand vermutlich in einer Lagerhalle einer Produktionsfirma für Grillkohle und Grillanzünder und konnte sich daher schnell ausbreiten.

Rasante Brandentwicklung

Um kurz nach 1 Uhr schlug laut Feuerwehr ein Brandmelder der Produktionsfirma an. Als die Einsatzkräfte in die betroffene Lagerhalle gingen, war demnach zunächst nur leichter Brandgeruch wahrnehmbar. Dann entwickelte sich innerhalb kürzester Zeit ein derart starkes Feuer, dass die Oberlichter der Halle zerstört wurden.

Der Brandschaden geht vermutlich in die Millionen

Insgesamt waren etwa 100 Feuerwehrleute im Einsatz. Die beim Brand entstandenen Emissionen wurden vom Landesumweltamt ( LANUV ) gemessen und lagen nach Angaben der Essener Feuerwehr innerhalb der Toleranzwerte.

Schaden wohl in Millionenhöhe

Die Ursache ist noch unklar, Personen wurden nicht verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen könnte ein Schaden in Millionenhöhe entstanden sein. Eine Lagerhalle ist komplett abgebrannt, bei einer zweiten wurde das Dach beschädigt.

Stand: 07.07.2019, 09:58