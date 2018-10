Aus unbekannter Ursache sei es zu einer Verpuffung in dem mehrstöckigen Mietshaus gekommen. Die Kriminalpolizei ermittelt.

Nachbarn leisten Erste Hilfe

Mehrere aufmerksame Nachbarn hatten den Knall in einer der Wohnungen gehört und dazu ein berstendes Fenster bemerkt. Sie sahen eine Frau hilflos auf dem Balkon stehen. Hinter ihr brannte die Wohnung lichterloh. Die Nachbarn haben schnell eine Leiter geholt und die Frau aus dem giftigen Rauch gerettet.

Dabei erlitt ein Helfer eine leichte Rauchvergiftung und auch vier weitere Mieter. Sie kamen alle ins Krankenhaus. Genauso wie die schwerverletzte Frau, die schwere Verbrennungen hat. Die Feuerwehr musste weitere Bewohner und Katzen aus dem Gebäude retten.

Haus unbewohnbar

Das Mehrfamilienhaus ist durch den Brandrauch so verschmutzt, dass es von der Feuerwehr für unbewohnbar erklärt wurde. Was in der Wohnung explodiert war, ermittelt jetzt die Kriminalpolizei.

Stand: 24.10.2018, 06:32