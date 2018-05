Brandstifung in Bergkamen: 50 Menschen betroffen

In Bergkamen mussten am Freitagmorgen (18.05.2018) 50 Bewohner eines Mehrfamilienhauses ihre Wohnungen verlassen. In einem Keller hatte Isoliermaterial gebrannt. Nach der Spurensuche der Kriminalpolizei ist jetzt klar: Es war Brandstiftung.

Es handelt sich um einen großen Komplex mitten in der Stadt, mit Wohnungen und einem leerstehenden Supermarkt nebenan. In dessen Keller sei der Brand ausgebrochen, sagt die Feuerwehr. Der Rauch ist dann aber durch offene Verbindungsgänge in das Wohnhaus gezogen.