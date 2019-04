Der Mineralölkonzern BP investiert rund 50 Millionen Euro in seinen Standort am Stadthafen in Gelsenkirchen. Er will damit den Transport von Kerosin und Benzin modernisieren.

Bislang werden die Kraftstoffe mit dem Lkw auf der Straße transporiert. BP will stattdessen künftig auf die Schiene setzen und dafür Züge mit neuen Kesselwagen verwenden.

Standort verteilt Kraftstoffe in ganz Deutschland

Der Gelsenkirchener Stadthafen ist die logistische Drehscheibe für den Mineralkonzern. Von dort werden Diesel und Benzin zu Tankstellen in ganz Deutschland gebracht. Auch der Düsseldorfer Flughafen bekommt Kerosin aus dem Ruhrgebiet.

Das 50-Millionen-Euro-Projekt soll den Chemieverbund im nördlichen Ruhrgebiet stärken und die Versorgungssicherheit in ganz Deutschland gewährleisten.

Video starten, abbrechen mit Escape Giftmüllskandal - Mängel bei Kontrollen . Westpol . . UT . DGS . WDR.

BP betreibt Raffenerie in Gelsenkirchen