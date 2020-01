Boxen gegen Bon-Pflicht in Bottrop

Täglich stapeln sich tausende Bons

Seit Jahresbeginn sind Einzelhändler verpflichtet, bei jedem Verkauf den Beleg auszudrucken. Für viele ist das ein großes Ärgernis, auch für die Fridays for Future Aktivisten. Denn jeden Tag stapeln sich riesige Mengen von Kassenbons in den Geschäften, weil die Kunden sie einfach liegenlassen.

Deshalb stellen die jungen Umweltaktivisten nun Sammelboxen in Bäckereien, Kiosken und anderen Geschäften auf. Am Ende der Woche werden dann wohl tausende Belege eingesammelt und aus Protest in großen Kartons an das Umweltministerium nach Berlin geschickt.