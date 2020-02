Missbrauch: Bottroper will Kirche auf Schadensersatz verklagen

Ein Mann aus Bottrop will die Kirche auf 500.000 Euro Schadensersatz verklagen. Wie sein Anwalt dem WDR am Dienstagabend (18.02.2020) erklärte, habe der Priester seinen Mandanten als Minderjährigen in den 1970er Jahren sexuell missbraucht.

Der Priester hatte sich auch in Essen und Bayern an Jungen vergangen. Der Fall zählt zu einem großen Missbrauchsskandal der katholischen Kirche. Auch, weil Joseph Ratzinger - der spätere Papst Bendikt XVI. - damals von den Vorfällen gewusst haben soll.

Zuhause beim Priester

Der betroffene Bottroper berichtet, dass ihn der Priester damals mehr als 20 Mal missbraucht habe. Er sagt, dass er von dem Priester zu sich nach Hause eingeladen wurde. Dort hätte dieser ihm Wein und Zigaretten gegeben. Es sei zu Berührungen und sexuellen Handlungen gekommen.

Das Bistum Essen hat dem Bottroper bislang eine Entschädigung in Höhe von 5.000 Euro gezahlt. Er möchte nun mehr erkämpfen für das, was er erleben musste. An wen sich die Klage genau richten soll, ist noch unklar.